Kleef laat maquette weghalen van politicus uit 19de eeuw die antisemiet bleek te zijn

KLEEF - In Kleef is rumoer ontstaan over Christian Peter Beuth (1781- 1853), de beroemde zoon van de stad die geldt als grondlegger van de Duitse beroepsopleidingen (techniek) en standaarden voor de industrie ontwikkelde.

Beuth is recent door de Berlijnse professor Achim Bühl ontmaskerd als een Jodenhater. Pijnlijk voor Kleef, want nog maar twee jaar geleden werd op het geboortehuis van Beuth aan de Hagsche Strasse een bronzen plaquette aangebracht. Want dankzij Beuth passen nu bouten en moeren in heel Europa op elkaar.

Burgemeester Sonja Northing van Kleef heeft opdracht gegeven de plaquette te verwijderen. Dat is inmiddels, aldus de krant NRZ, gebeurd. De bewoner van het huis wil de plaquette, van de hand van kunstenaar Wolfgang Frische uit Bedburg Hau, graag als tijdsdocument hebben.

Straatnaam

In Kleef woedt nu de discussie of de naar Beuth vernoemde straat zo mag blijven heten. Ook in Berlijn speelt zo'n vraag: moet de Beuth-Hochschule – die waar Bühl onderzoek doet – geen andere naam krijgen?



De gemeenteraad van Kleef regaeerde geschrokken, maar een deel van de raad verwijt de burgemeester voorbarig gehandeld te hebben. Want de raad heeft in 2016 besloten de plaquette aan te laten brengen. Het besluit hem weg te halen, had ook door de raad moeten worden genomen.

Antisemitisme

Michael Bay (Grünen) stelt in de NRZ dat antisemitisme destijds in Pruisen wijdverbreid en maatschappelijk geaccepteerd was. Als je Beuth aanpakt, dan kun je dat voor hetzelfde geld ook met Karl Marx, Clemens Brantano en Heinrich Heine doen, aldus Bay. Want ook die hebben anti-joodse uitlatingen gedaan. Udo Janssen (CDU) vraagt zich af of het besluit van de burgemeester wel rechtsgeldig is.