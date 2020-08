Lichaam in Waal bij Nijmegen is vermist meisje (16) uit Kleef

De middelbare schoolleerling werd voor het laatst gezien toen zij vorige week woensdag om 10.00 uur vanuit het ouderlijk huis in Kleef vertrok naar haar school in Kellen. Daar kwam ze nooit aan.



Passanten vonden in de loop van de woensdagmorgen haar fiets, sokken, schoenen en rugtas aan de Rijnkade in grensplaats Emmerik op ongeveer 10 kilometer van Kleef. De zoektocht die daarna begon leverde niets op, tot dit weekend een lichaam werd geborgen uit de Waal.



Vragen of gedachten over zelfdoding? Bel 113 of gratis 0800-0113, of ga naar www.113.nl.