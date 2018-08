Man (20) steekt met mes in op hond, agent verlost dier met schot uit lijden

over de grens Man uit Rijssen 'vergeet' 2000 euro mee te nemen uit pinauto­maat in Gronau

15 juli GRONAU/ RIJSSEN - Een 41-jarige man uit Rijssen wilde bij een geldautomaat in Gronau 5000 euro pinnen. Toen hij even later merkte dat hij slechts 3000 euro had meegenomen uit de automaat was het al te laat. De klant na hem ontdekte de overige 2000 euro en heeft het in eigen zak gestoken.