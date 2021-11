Man met ontbloot bovenlijf en motorhelm op plast tussen graven, vernielt monument en beledigt vrouw

Nieuwe Duitse coronawet heeft ook gevolgen voor grensge­bied: avondklok in Kreis Kleve

In Kreis Kleve, het gebied net over de Duitse grens bij Nijmegen, gaat vrijdag de avondklok in. Dat is een gevolg van de ‘coronanoodwet’, waar de Bondsdag in Berlijn deze week mee heeft ingestemd. Daardoor worden de coronaregels voorlopig centraal opgelegd in plaats van door de deelstaten. Die nieuwe wet geldt vooralsnog tot 30 juni.

