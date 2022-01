Meer Nederlanders naar bios Kleef: nu ook films in originele Engelstalige versie, niet nagesynchroniseerd

KLEEF - De Kleefse bioscoop (Tichelpark Kinos) draait momenteel meer films in het Engels speciaal voor bezoekers uit de regio Nijmegen. In Duitsland, dus ook in Kleef, zijn de bioscopen gewoon open (wel onder 2G-regime): De Tichelpark Kinos trekken momenteel veel Nederlandse filmliefhebbers.

De films in de Duitse bioscopen zijn doorgaans - als het buitenlandse films betreft - nagesynchroniseerd. Duitse stemmen vervangen de originele, waarbij het de bedoeling is dat de bewegingen van de mond zoveel mogelijk synchroon lopen. Wie wel eens naar de Duitse televisie kijkt, herkent dat. In een western heet het dan ‘Hände Hoch’ in plaats van hands up, zoals wij dat gewend zijn.

‘Maar als Nederlanders naar een bioscoop gaan, dan verwachten ze toch Amerikaanse films met ondertiteling’, zegt Reinhard Behrens van de Kleefse bioscoop in de NRZ (Neue Rhein Zeitung). Vandaar dat hij nu ook films in de oorspronkelijke versie (maar zonder Nederlandse ondertiteling) draait.

Op de website van de bios staat: ‘Voor onze Nederlandse gasten: Gelieve alleen de films te boeken die zijn gemarkeerd als OV (originele versie). Alleen deze worden getoond in de originele Engelse versie! Als Duitse bioscoop draaien we (doorgaans, red.) alleen films in het Duits. Wij vragen om uw aandacht en uw begrip’. Momenteel zijn Spiderman en The Kings Man - The Beginning in zowel de originele Engelstalige versie als nagesynchroniseerd te zien.’

Exorbitant goed

Volgens Behrens was het afgelopen jaar voor zijn bioscoop eigenlijk catastrofaal, maar zijn de bezoekersaantallen momenteel ‘exorbitant goed’. Zoals ook voor de winkeliers en de horeca in de zwanenstad geldt, maken de bezoekers uit de regio Nijmegen het jaar 2021 toch nog een beetje goed. Overigens komen de bezoekers ook van verder weg. Volgens Behrens had een gezin uit Den Haag met een passer een cirkel om die stad getrokken en kwam uiteindelijk in Kleef uit als de dichtsbijzijnde Duitse stad met bioscoop.

Hij werd een beetje overvallen door de toestroom vanuit Nederland tijdens de kerstdagen. Er ontstonden wachttijden van 40 minuten, ook al omdat de mensen op hun QR-code gecontroleerd moeten worden. ‘De dag erop hebben we het personeel verdubbeld’, aldus Behrens in de NRZ. Overigens moeten nu in de vakantieweek ook kinderen - er worden veel kinderfilms gedraaid - tussen 6 en 15 jaar een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Honig im Kopf

Doorgaans trekt de Kleefse bios vooral publiek uit eigen streek ofschoon enkele jaren geleden de Duitse film Honig im Kopf (over een dementerende opa die met zijn kleindochter op avontuur gaat) ook veel publiek uit de regio Nijmegen trok. Dat betrof veelal mensen uit de zorg die met mensen met dementie werkten dan wel zo iemand in hun nabij omgeving hadden.

