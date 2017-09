Merkel op naar ronde 4: 'Mijn emoties tellen niet'

De tomaten vliegen haar om de oren. Tegenstanders met fluitjes maken haar het spreken moeilijk. De bondskanselier is voor een campagnetoespraak neergestreken in een bolwerk van Alternative für Deutschland. De rechts-populisten pruimen haar niet. Ze vinden haar veel te ruimhartig voor migranten en te weinig aanwezig voor de eigen bevolking.

Merkel blijft stoïcijns. Als de wereld een orkaan is, is zij het windstille oog. De bondskanselier laat zich niet provoceren. Ze weegt haar woorden, weegt haar opties en beslissingen. Daarin blijft ze de natuurwetenschapper die ze vroeger was.

Quote Leven in een land onder haar leiding is als eindeloos rijden op een rotonde. Er gebeuren weinig ongelukken, maar een richting ontbreekt. Oud-minister Peer Steinbruck Van een politicus wordt soms wat meer tempo verwacht. Dankzij Merkel kreeg de Duitse taal er zelfs een werkwoord bij: 'merkeln.' Het staat synoniem voor aarzelen, beslissingen op de lange baan schuiven. Haar oud-minister Peer Steinbruck zei ooit: ,,Leven in een land onder haar leiding is als eindeloos rijden op een rotonde. Er gebeuren weinig ongelukken, maar een richting ontbreekt.''

Homohuwelijk

Die kritiek is vaker te horen. Maar ook daar heeft Merkel - uiteraard - over nagedacht. Ze neemt de tijd om de stemming te peilen. Dan slaat ze toe. Zo hield ze jarenlang het homohuwelijk tegen. Tot ze zeker wist dat de meerderheid van de Duitsers voor was. Toen staakte ze plotseling haar verzet. Het parlement keurde de wet meteen goed. Merkel streek met de eer.

Met 34 procent van de stemmen staat Merkels christendemocratische CDU bovenaan in de peiling. Het is daarmee vrijwel zeker dat ze morgen haar vierde ambtstermijn ingaat.

Daarmee treedt de 63-jarige Merkel in de voetsporen van de mastodont uit de Duitse politiek: Helmut Kohl, haar politieke mentor. Na de Duitse hereniging belandde Merkel voor de CDU in de Bondsdag. Kohl maakte haar minister van Vrouwen- en jeugdzaken, een departement waarvan Merkel later zou toegeven dat zij er weinig affiniteit mee had.

Maar ze viel op. Mensen noemden haar 'Kohls Mädchen'. Maar de goede relatie die Kohl en Merkel hadden, ging kapot. Als ex-kanselier raakte Kohl verwikkeld in een zwartgeldaffaire die de partij dreigde te beschadigen. Merkel riep in 1999 de CDU publiekelijk op om hem te laten vallen. ,,Ik heb mijn moordenaar grootgebracht'', merkte Kohl jaren later bitter op.

Strubbelingen

In 2005 was Merkel zelf kanselier. Ook zij heeft al de nodige strubbelingen voor de kiezen gehad. In haar eerste termijn was de financiële crisis. In haar tweede termijn de eurocrisis. In de laatste termijn een vluchtelingencrisis, die ze aanpakte door in korte tijd een miljoen migranten toe te laten in Duitsland.

Bij alle problemen werkte Merkel aan een oplossing. Ondanks tegenstand. Er verschenen foto's van haar met een hitlersnor of gekleed in een nazi-uniform.

Merkel groeide uit tot de koningin van Europa. Sommigen noemen haar zelfs de leider van de vrije wereld, die een tegenwicht moet bieden aan de Poetins, Erdogans en Trumps van deze tijd. Bij de ontmoeting in het Witte Huis negeerde Trump voor het oog van de camera's Merkels uitgestoken hand. Poetin liet grijnzend zijn zwarte labrador Konnie los in de kamer waar hij Merkel ontving, terwijl hij weet dat zij bang is voor honden. Maar Merkel laat zich niet imponeren door opvliegende en ijdele mannen.

,,Merkel is rationeel'', zegt haar biografe, de historicus Michèle de Waard, die maar liefst 6.000 toespraken van Merkel bestudeerde. ,,Ik was pas bij een besloten bijeenkomst waar Merkel werd gevraagd naar haar emoties. Ze zei: 'Als ik aardig wil worden gevonden, zou ik geen kanselier meer zijn. Mijn emoties doen er niet toe. Ik ben er om de Duitsers te behoeden voor schade'. Ze doelde op Trump. Kort nadat hij werd gekozen hakte ze de knoop door om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Ze voelt echt dat ze in zo'n geval haar verantwoordelijkheid moet nemen.''

'Mutti' Merkel heeft zich altijd ongemakkelijk gevoeld bij haar bekendheid. Ze werpt zich op als de eenvoudige domineesdochter die zelf haar boodschappen doet en aardappelsoep kookt voor haar tweede man Joachim Sauer, ook een natuurwetenschapper, met wie ze in 1998 trouwde.

Over haar privéleven wil de kinderloze Merkel verder weinig kwijt. Haar vader is overleden, bekend is dat de bondskanselier een hechte band heeft met haar moeder.

Ruitjesblouse

Eenvoud heeft Merkel altijd al uitgestraald. Ze draagt steevast dezelfde soort jasjes, gaat altijd naar hetzelfde bergdorp op vakantie en draagt daar altijd dezelfde ruitjesblouse.

Zelf bij de val van de Berlijnse muur in 1989 steeg het haar niet naar de bol. De toen 35-jarige Merkel zat, net als elke donderdag, met een vriendin in de sauna. Ze besloten zoals duizenden anderen de grens naar West-Berlijn over te steken. Maar héél even. Want ze moest de volgende dag weer werken. Typisch Merkel, zeggen mensen die haar kennen.

Volledig scherm Angela Merkel in 1991 met haar mentor, bondskanselier Helmut Kohl, in wiens kabinet zij minister van Vrouwen- en jeugdzaken was. Later kwam het tot een pijnlijke breuk tussen de politici. © AP Ze is een plichtbewuste vrouw, aldus Corien Wortmann, voorzitter van pensioenfonds ABP en oud-leider van de EVP, de fractie van christendemocraten in het Europees Parlement. ,,Ze stelt zich op als een leider en dat is iets anders dan de baas zijn. Ik ken haar als iemand die verbindt, bruggen slaat en heldere taal gebruikt. Ook al staat ze tussen allemaal belangrijke mensen, ze zal altijd even op je afstappen om een praatje te maken. Tegelijk kan ze, als het moet, iemand apart nemen om eens een stevig woordje mee te spreken. En ik heb tijdens de eurocrisis meegemaakt dat ze de toenmalige Griekse premier Samaras openlijk de mantel uitveegde. Hij had iets beloofd en draaide zich er vervolgen onderuit. Als je Merkel nijdig wilt krijgen, moet je zoiets doen.''

Europa is voor Merkel minstens zo belangrijk als haar eigen land, aldus biografe De Waard. ,,Ze redeneert: als het goed gaat met Europa, gaat het goed met Duitsland. Ze wil daarom belangrijke klussen afronden, zoals de brexit en het aanhalen van de banden met Frankrijk, en zal dan de boel overdragen aan iemand van de jongere generatie. Ze verlaat het toneel niet met tromgeroffel, maar stilletjes. Want zo is Merkel.''