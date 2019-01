Mysterie vlak over de grens: is dode man in badkamer vermoord?

Daarin werd ook gemeld dat de ‘mordkommission’ van de Duitse recherche nog altijd onderzoek doet, omdat nog niet uitgesloten wordt dat de man om het leven is gebracht. ,,We blijven daarom in alle richtingen onderzoeken”, zegt politiechef Thomas Götze.



De politie ging dinsdag verder met onderzoek in en om het appartementencomplex. Hierbij werden onder meer speurhonden ingezet. Ook is nogmaals gevraagd of getuigen zich willen melden, die tussen nieuwjaar en zaterdag iets verdachts hebben gezien in of rond het complex.



Dit vooral om duidelijkheid te krijgen over de precieze datum van overlijden van de man; hij werd op nieuwjaarsochtend voor het laatst levend gezien. ,,Als iemand iets in de buurt van het huis heeft gezien of gehoord, kan het helpen om de periode die we moeten onderzoeken te beperken’’, zegt aanklager Botzenhardt.