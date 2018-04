Motorrijder (61) rijdt greppel in nabij Kevelaer en raakt zwaargewond

Over de grens Vastgebon­den vrouw ziet dieven haar geld meenemen

23 april BOCHOLT - Een 51-jarige vrouw uit het Duitse Bocholt is bij een inbraak in de nacht van zaterdag op zondag vastgebonden in haar slaapkamer. Terwijl de ene inbreker haar in de gaten hield, doorzocht de andere de woning van de vrouw. De inbrekers namen een nog onbekende geldsom mee.