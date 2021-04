Nederlanders maken gretig gebruik van gratis Duitse sneltestcentra, maar hoe lang kan het nog?

Over de grens Automobi­list (18) uit Bocholt overleden na botsing tegen boom

9 november BOCHOLT - Een 18-jarige man uit Bocholt is in de nacht van zondag op maandag overleden na een zwaar ongeval net over de grens bij Aalten. Hij reed rond middernacht met zijn auto tegen een boom op de Winterswijker Strasse, vlak na de kruising met de Schlossallee.