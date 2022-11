Nederlanders storten zich zó massaal op Duits stookalternatief dat verkoop verhuist naar grotere loods

Paul profiteert flink van hoge gasprijzen: zijn ‘goedkope stookalter­na­tief’ is plots weer in trek

DUIVEN - De vraag naar infraroodpanelen als stookalternatief is gigantisch, nu Nederland in een energiecrisis zit. Welnu, producent van infraroodverwarming in Duiven, voert de productie daarom flink op. ,,Ik wil naar twintigduizend panelen per jaar”, zegt Welnu-directeur Paul van Uum.

20 oktober