Nederlandse man duwt Duitse fietsster bijna onder auto in Kleef

De vrouw fietste rond 13.15 uur op de stoep van de Ludwig-Jahn-Strasse, in de richting van de Hafenstrasse. De ongeveer 50 jaar oude man kwam haar tegemoet gelopen en zei in het Nederlands dat ze aan de verkeerde kant van de weg fietste. Daarop gaf hij haar een duw en kwam de vrouw ten val.

Nadat het slachtoffer was opgestaan had ze een korte woordenwisseling met de man. Die rende daarna de parkeerplaats van een supermarkt op en stapte daar in een rode of oranje auto met Nederlands kenteken, die werd bestuurd door een blonde vrouw. De auto reed meteen weg. In welke richting is niet duidelijk.