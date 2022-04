Nieuwe koningin moet zorgen voor vers stokstaartjesbloed in dierentuin Kleef

update 'Verdachte’ man in houthak­kers­hemd blijkt geen ontvoerder maar vader die met 5-jarig zoontje wandelt: ‘Theim wilde geen schoenen aan in het bos’

NIJMEGEN/ KRANENBURG - De politie nam de melding van twee vrouwelijke ruiters serieus. Zij zagen zaterdagavond een volwassen man in een houthakkershemd het Reichswald, de bossen rond Kleef, in lopen met een jong kind. Een meisje dachten ze. Opvallend was dat het kind een pyjama droeg en op blote voeten was. Mogelijk was er iets niet in de haak, dus sloegen ze alarm.

26 augustus