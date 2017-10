Nigeriaan krijgt 13 jaar cel voor doodslag op Saxion-studente (22)

Auto vliegt in Nederland uit de bocht en eindigt in Duitse tuin

29 september GROESBEEK – Een bestuurder uit Milsbeek is donderdagavond laat met zijn auto uit de bocht gevlogen aan de Grafwegen in Groesbeek. Hij reed op de Neutraleweg in de richting van Groesbeek, verloor in de bocht de controle over het voertuig en belandde in een tuin op Duits grondgebied.