'Oplichters openden deuren voor 3.167 euro per keer'

Achterhoeks/Duitse universiteit voor kinderen en tieners

12 januari BOCHOLT/ ULFT - Achterhoekse kinderen van 8 tot 18 jaar oud kunnen zich vanaf maart laten bijscholen in een kinder- en jeugduniversiteit in innovatiecentrum ICER in Ulft. Er is een innige samenwerking met de zogenoemde Junge Uni in Bocholt, waar kinderen aan Duitse zijde van de grens een zelfde lesaanbod krijgen.