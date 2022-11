Overvaller legt briefje op kassaband bij supermarkt: ‘Geef geld, ik heb een vuurwapen’

Polizei houdt man aan in Duitse bus: had nog boete openstaan 2250 euro

BEEK/WYLER - De politie van Kleef heeft in de Schnellbus 58 die de verbinding tussen Nijmegen en Kleef/Emmerik onderhoudt, tijdens een routinecontrole pal over grens bij Beek/Wyler een 32-jarige Duitser aangehouden omdat bleek dat hij nog een boete van 2250 euro (of 90 dagen zitten) open had staan.

