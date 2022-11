Personeel McDrive grijpt in en tipt politie over zwaar beschonken klant

De medewerkers van het fastfoodrestaurant in de Duitse plaats, vlak over de grens bij Nijmegen, tipten de politie. Agenten konden de verdachte aanhouden op de parkeerplaats van het restaurant.



De 28-jarige man uit Emmerik maakte de indruk niet meer te beseffen wat hij deed. Het alcoholpromillage van meer dan 2 dat naar voren kwam bij een alcoholtest, bewees dat ondubbelzinnig. Het staat voor zeker zeven glazen alcoholische drank, waarschijnlijk meer.



De limiet in Duitsland is net als in Nederland 0,5 promille. De automobilist kreeg een rijverbod en kan strafvervolging tegemoet zien. ‘Of hem dat de eetlust ontnam, is onduidelijk’, besluit de Duitse politie.