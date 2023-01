Plofkraak op geldautomaat in Kleve

Nederlan­ders storten zich in Emmerik massaal op dit goedkope stookalter­na­tief

Alsof het niets kost. Zo rap gaan aan de Lehmweg in Emmerik de infraroodpanelen over de toonbank. Bijna zonder uitzondering verdwijnen ze in de kofferbak van Nederlanders, op zoek naar een goedkoop alternatief voor het almaar duurder wordende gas.

14 november