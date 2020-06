Plofkraak vlak over de grens: daders gevlucht op brommer, zoektocht met politieheli

Nederland­se automobi­list mastur­beert terwijl hij Duitse fietsster de weg vraagt

8 juni BOCHOLT - Een Nederlandse automobilist heeft deze maandagochtend rond 07.00 uur een Duitse fietsster lastiggevallen in Bocholt. Hij zette zijn auto stil naast de vrouw aan de Am Landgraben en vroeg haar vanuit de wagen de weg. Bij het zakken van het autoraam zag de vrouw dat de man aan het masturberen was. Snel ging de vrouw ervandoor.