Politieachtervolging met waterfietsen, dief met 'slechte dag' weet te ontkomen

De man klom om 02.30 uur 's nachts over de reling van het Aasee Meer, nabij de grens bij Aalten, en nam rustig plaats op de waterfiets. Hij begroette nog de medewerker van het waterfietsverhuurbedrijf, waarna hij de beveiligingskabel doorsneed met de woorden: ,,Ik heb een slechte dag, ik heb dit nu gewoon nodig.’’



Toen de politie enkele minuten later verscheen, was de man al een flink eind het meer op gefietst. Direct zette de politie de achtervolging per waterfiets in en al snel leek het erop dat zij de man kon inhalen. Toch was hij sneller bij de oever dan verwacht, waardoor de handlangers van de politie net te laat waren om hem in de kraag te grijpen.



De man (25 jaar, witte pet, rode jas en donkere broek) is ontsnapt, maar de waterfiets is door vrijwilligers weer netjes teruggebracht.