Polizei vindt voor tienduizenden euro’s aan cocaïne in auto ‘nerveuze’ Nederlander

Dat meldt de Bundespolizei, die de man maandag stopte op de A3 bij Emmerik, vlak over de grens bij ’s-Heerenberg. De man verklaarde onderweg te zijn naar familie in Frankfurt, maar kwam nerveus over en had volgens de politie een wazig verhaal over de reden van zijn reis en de duur van zijn verblijf bij zijn familie.



Bij doorzoeking van de auto vonden agenten het pak met cocaïne, verstopt achter de armleuning in de achterbank. De drugs zijn in beslag genomen en de man is aangehouden. Hij zit vast in afwachting van zijn berechting.