Problemen op Schiphol? Geen nood: ‘Doe mij maar Airport Weeze’

Het is half drie zaterdagmiddag. Twee uur later vertrekken twee vliegtuigen naar Zuid-Europa vanaf het Duitse vliegveld Weeze, vlak over de grens bij Nijmegen. Passagiers druppelen binnen en zoeken op hun gemak hun weg naar de bagageband. Niemand is gestrest. Bagage afgeven, nog even een drankje voor het inchecken. Er is alle tijd en ruimte.



,,Hier zijn nooit lange wachtrijen. En het is brandschoon”, zegt Manfred Vogel. Hij is niet voor het eerst op Airport Weeze. En dat is best bijzonder, want Vogel woont niet bepaald om de hoek. ,,Ik kom uit Alkmaar. Dat is twee uur rijden. Maar ja, als ik naar Schiphol zou zijn, zou ik twee uur in de rij staan. We hadden het er net al over: ik ben blij dat we niet van Schiphol zijn vertrokken.”