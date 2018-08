Reptielenexpert vangt twee meter lange anaconda in Duits meer

over de grens Duitse politie houdt rekening met opzet in branden­reeks rond Vreden

17 augustus VREDEN – De politie in Duitsland houdt rekening met brandstichting bij de drie branden die afgelopen nacht in de grensstreek rond Vreden uitbraken. Dat leidt het speciale rechercheteam rond de branden af uit het verband tussen de drie branden, die kort na elkaar in dezelfde omgeving ontstonden.