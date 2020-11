Roofoverval op drogist in Bocholt: dader met geld op de vlucht

De overvaller stapte rond 18.45 uur de zaak in het centrum van Bocholt binnen. Hij bedreigde een van de medewerkers en eiste geld. Met dat geld is de man er te voet vandoor gegaan.



Meteen is de politie een klopjacht begonnen. Mogelijke getuigen worden gevraagd zich te melden. De overvaller is een man van 30 tot 40 jaar, 1,80 of 1,90 meter lang en helemaal in het zwart gekleed.