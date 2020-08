Sneltest op Weeze geeft uitsluitsel: met corona terug uit Ibiza?

Grote brand bij bedrijf in Isselburg, rook tot in Dinxperlo te zien

20:35 Bij een grote brand in transportbedrijf Isseltrans in Isselburg, net over de grens in Duitsland, is de Nederlandse brandweer opgeroepen om bijstand te verlenen aan de Duitse brandweer. Rookwolken waren in Dinxperlo - ruim 10 kilometer verderop - goed te zien.