Snelweg A3 zaterdag dicht; omrijden naar Duitsland

Over de grens Man probeert al fietsend koffiekan vol wiet grens over te smokkelen

26 september WYLER/ GROESBEEK - De politie in het Duitse Wyler, net over de grens bij Groesbeek, heeft een 25-jarige man uit Voerde aangehouden omdat hij probeerde per fiets drugs vanuit Nederland de grens over te smokkelen. Dat meldt de politie.