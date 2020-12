Tanken in Duitsland kan nog steeds: ‘Maar blijf vooral thuis’

over de grens Betrapte inbreker verstopt zich in het donker, politiehe­li zet hem in het licht

13 november Een Duitse inbreker is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden door de politie. De man dacht te ontsnappen maar een politiehelikopter stak daar een stokje voor. Die zette de inbreker uit Marl in het licht en leverde hem op een presenteerblaadje aan zijn collega's af.