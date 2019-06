Toch geen tol op Duitse autosnelwegen: ‘Dit is fantastisch nieuws’

Daarmee komt in ieder geval voorlopig een einde aan jarenlang protest vanuit Den Haag en de grensgemeenten tegen de Maut op de Autobahn. ,,Dit is fantastisch nieuws voor ons’’, reageert burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk.

,,We kunnen nu weer verder samenwerken met onze Duitse collega's, zoals met de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Er zijn op dat gebied nog veel barrières tussen beide landen. Met de tol zou er nog een bij komen.’’

Duitse plan is discriminatie

Begin dit jaar liet de Duitse verkeersminister nog weten dat de tol oktober 2020 zou worden ingevoerd. Afhankelijk van de uitstoot van de auto zouden Nederlandse automobilisten tussen minimaal 2,50 voor tien dagen en maximaal 130 euro voor een jaar betalen. Met het opgehaalde geld moesten de verouderde wegen en bruggen worden opgelapt. Buitenlands vrachtverkeer betaalt al tol.

Anders dan in andere landen die tol heffen, zouden de eigen inwoners niet meer betalen voor gebruik van de infrastructuur. Duitsers zouden via lagere belastingen gecompenseerd worden. Oostenrijk stapte daarop naar het Europese Hof, gesteund door Nederland. Die oordeelde dinsdag dat het Duitse plan discriminatie is en daarmee in strijd met het Europees recht.

‘Niet verwacht’

,,Ik had deze uitspraak niet verwacht’’, zegt een blij verraste Wilco Veldhorst, regiobestuurder van vakbond FNV en voorzitter van de Duits-Nederlandse vakbondsraad Rijn-IJssel. Hij denkt niet dat er een aangepast tolplan komt. ,,Het was een idee van de CSU in Beieren waar het CDU en de SPD niet heel erg warm voor liepen.’’ Burgemeester Bengevoord: ,,Ik hoop dat de tolplannen nu helemaal van de baan zijn.’’

Verkeersminister Scheuer zei dinsdag in de Duitse media dat de plannen ‘in deze vorm nu van tafel zijn’. Hij gaat bekijken wat de organisatorische en financiële gevolgen zijn van de uitspraak.

Opgelucht

Ook Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre, is gelukkig met de uitspraak van het Europese Hof. ,,Tol is in strijd met de Euregio-gedachte. Je merkt dat je iedere dag veel contact hebt ‘over de grens’. We kunnen niet zonder elkaar.’’