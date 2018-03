Trucker uit Kleef (50) die omkwam op A28, verloor macht over het stuur

Verkeersinfarct

Door het ongeluk was de A28 de hele dag afgesloten, met een verkeersinfarct tijdens de avondspits in en rond Amersfoort tot gevolg. Automobilisten werd geadviseerd niet de weg op te gaan. Ook het viaduct in de Heiligenbergerweg was een tijdlang dicht wegens mogelijk instortingsgevaar. De reparatie van de weg duurde tot in de nacht.