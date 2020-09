Twee mensen uit Gelderland vinden gruwelijke dood bij ongeluk in Duitsland, auto volledig uitgebrand

Fatale crash

De twee Nederlanders reden kort voor hun fatale crash over de A57, die vanuit Keulen via Düsseldorf naar de Nederlandse grens gaat richting Gennep. Om nog onduidelijke redenen vloog de auto ter hoogte van Sonsbeck van de weg.

Ernstig vervormd

Om 05.00 uur kregen brandweer en politie een melding binnen over een beknelde persoon in een brandende auto. De brandweer trof het voertuig aan, op zijn kant, in een bosje naast de snelweg. Het autowrak was ernstig vervormd, zo is te zien in de Duitse media.