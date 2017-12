Uitbater tankstation Elten is vermoord

ELTEN - De uitbater van het Star-tankstation aan Beeker Strasse in Emmerich-Elten, die vrijdag dood in zijn woning werd aangetroffen, is vermoord. Dat meldt de Duitse politie op basis van de autopsie vandaag. De 77-jarige man uit Elten is door zwaar geweld om het leven gekomen.