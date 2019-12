Vier uur in de rij voor vuurwerk in Emmerich: ‘Dit heb ik voor de Efteling niet over’

Vliegveld Weeze in financiële problemen, toekomst onzeker

15 november WEEZE - Vliegveld Weeze, populair bij veel inwoners in deze regio voor vakantievluchten, zit in de financiële problemen. Het aantal passagiers is drastisch teruggelopen en een flinke verhoging van de vliegtaks in Duitsland is aanstaande.