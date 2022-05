Zwaargewonde bij botsing met schoolbus net over de grens in Duitsland; vier kinderen lichtgewond

Verkoper Werner over vuurwerk­ver­bod: ‘Van Diederik Gommers hoeft het niet’

WYLER - Vorig jaar leden ze al een ton schade, die niet gecompenseerd werd: dit jaar ziet het er ook somber uit nu de regering weer een vuurwerkverbod heeft ingesteld. ,,We kunnen onze voorraad vuurwerk (in de categorie 2) nog een jaar in de bunker laten liggen", zegt Werner Toonen uit Gennep. ,,We mogen alleen kindervuurwerk (categorie 1) verkopen, maar dat maakt het omzetverlies niet goed."

21 november