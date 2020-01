1.500 soorten schroeven: Nieuwe Hornbach in Duiven is ‘snoepwinkel voor doe-het-zelver’

Opening Hornbach Duiven wordt ingetogen: dochter gezinsdra­ma zou er aan de slag gaan

27 januari Leja Dul is een van de dodelijke slachtoffers van het gezinsdrama dat zich afgelopen vrijdag in Duiven heeft afgespeeld. De dochter (20) van het gezin zou woensdag aan de slag gaan bij de nieuwe vestiging van Hornbach in Duiven. In het licht van haar overlijden, wordt de opening van deze vestiging komende woensdag aangepast.