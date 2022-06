17-jarige jongen opgepakt voor neersteken van 16-jarige rivaal bij station Duiven

De steekpartij was in de avond van maandag 14 maart aan de Visserlaan in Duiven, dichtbij het station. De 17-jarige Zevenaarder behoorde tot een groepje jongens dat in gevecht raakte met de 16-jarige jongen uit Duiven, die er langs kwam.



De Zevenaarder trok tijdens dat gevecht een mes en stak vier keer op zijn tegenstander in. Het slachtoffer werd geraakt in zijn rug, zijn bil en zij, maar de verwondingen waren oppervlakkig van aard. Een arts uit de opgeroepen traumahelikopter hoefde geen hulp te verlenen. Wel is het slachtoffer voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.