240 voetbalvelden aan natuur erbij in Gelderland na grondruil

video Me­ga-installa­tie levert tonnen CO2 uit restafval aan glastuin­bouw: ‘Wij zijn hier uniek in’

4 oktober DUIVEN - Grote witte rookpluimen in Duiven. AVR haalt daar sinds kort koolstofdioxide uit en levert dat aan de glastuinbouw. AVR is het eerste afvalenergiebedrijf in Europa dat in staat is om CO2 op zo'n grote schaal af te vangen.