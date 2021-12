300 Man druk met kerstpakketten bij Makro: ‘Corona heeft dit de werknemer gebracht’

Het gonst in de bedrijfshal van Makro Kerstpakketten BV in Duiven – een dochterbedrijf van de groothandel. Driehonderd werknemers staan langs de lopende band om in te pakken of sleuren palletwagens vol dozen door de hal. Ieder vierkante meter wordt benut. Makro, marktleider in de branche, levert dit jaar ruim 1,5 miljoen kerstpakketten.



Het zijn met stip de drukste dagen van het jaar voor de bedrijven die in kerstpakketten handelen; er wordt ook ’s avonds gewerkt om de klus te klaren. Week 48 en 49 zijn voor het inpakken; week 50 en 51 voor de distributie.