A12 bij Duiven weer vrijgegeven na kop-staartbotsing

De eikenpro­ces­sie­rups moet zo snel mogelijk weg

2 juni ZEVENAAR/DOESBURG - De eikenprocessierups houdt huis in de regio. Mede vanwege de hoge temperaturen in de meimaand zorgt het plaaginsect voor meer overlast dan de laatste jaren het geval was. De gemeenten Zevenaar, Duiven en Doesburg beginnen volgende week met de bestrijding van de rups in de openbare ruimten.