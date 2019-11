A12 veilig houden: snelheid IJsselbruggen gaat twee jaar lang omlaag naar 90

Rijstroken

Verkeer richting Duitsland kan over vier rijstroken blijven rijden, waarbij afwisselend één van de stalen bruggen afgesloten kan worden. Verkeer dat vanaf bijvoorbeeld de A18 komt of vanuit de richting Duitsland, kan straks nog maar over drie rijstroken rijden. Ook in deze richting wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 90 kilometer per uur.



Deze vier stroken liggen op een betonnen brugconstructie, die nog prima is en waaraan niets hoeft te gebeuren. Eén van de rijstroken wordt dus straks omgekeerd en benut door verkeer dat de andere kant op rijdt.