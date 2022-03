Aan het Liemers Debat neemt maar de helft van de partijen deel: ‘Misschien zijn ze bang voor Wouke’

De oorzaak van de hoge absentie laat zich trouwens gemakkelijk vaststellen. In de gemeente Doesburg is ook een debat, maar dan alleen voor de lokale Doesburgse partijen.



Van hen komt niemand naar het Musiater in Zevenaar voor het Liemers Debat. En in de gemeente Duiven is vanavond een informatie-avond voor politici en burgers over het bouwplan voor het terrein Plakse Weide. Vandaar dat uit Duiven van de acht deelnemende partijen aan de raadsverkiezingen er maar twee deelnemen aan het Liemers Debat: Lokaal Belang en Pro Duiven.

‘Bang voor Wouke?’

Pablo van Dick van de Liemerse Ambassade, de organisator van het debat, zegt vooraf wel degelijk goed te hebben nagedacht over de datum. ,,We hebben de zaak geïnventariseerd en 8 maart leek geschikt.”



Alle partijen die deelnemen aan de raadsverkiezingen in Doesburg, Westervoort, Duiven, Zevenaar en Montferland zijn uitgenodigd. Gespreksleider is de bekende politieke journaliste Wouke van Scherrenburg.



Van Dick zegt de wegblijvers erop gewezen te hebben dat ook niet-lijstrekkers bij het debat welkom zijn. Maar daar heeft haast niemand gebruik van gemaakt. ,,Misschien zijn ze een beetje bang voor Wouke van Scherrenburg.”

Vanuit Westervoort komt iedereen, vanuit Zevenaar niet

De vijf Westervoortse partijen doen wel mee, maar van de Zevenaarse laten er drie verstek gaan: SP, Sociaal Zevenaar en GroenLinks. Huub Meijer van Sociaal Zevenaar zegt dat de uitnodiging voor het debat nogal dwingend gesteld was.



Dat was tegen het zere been, net als de wervende tekst ‘dat politiek ook theater is’. ,,Bovendien vind ik het geen taak voor de Liemerse Ambassade om zo'n debat te organiseren. Die organisatie moet meer naar buiten gericht zijn. En ik heb er niks aan om te debatteren met een Duivense collega.



Bang voor Wouke van Scherrenburg? Ach, kom! Ik kan heel goed mijn standpunten uitdragen.”

‘Voor ons niet zo zinnig’

Vanuit de gemeente Montferland doen twee van de zeven partijen niet mee aan het debat: Lijst Groot Montferland en D66. Henk Groote van de Lijst Groot Montferland zegt overvallen te zijn door de relatief grote deelname uit zijn gemeente.



,,We hadden van tevoren met elkaar besproken dat zo’n debat voor ons niet zo zinnig is. De onderwerpen die spelen zijn in elke gemeente anders. Maar nu puntje bij paaltje komt, gaan de meeste partijen toch. Ze proberen kennelijk elk graantje publiciteit mee te pikken. Ik ga ook maar, al heb ik me niet opgegeven. Zien of ik toch nog iets kan zeggen.”



Maar Pablo van Dick is onverbiddelijk: ,,Het programma zit heel strak in elkaar. Alleen de 19 partijen die zich hebben opgegeven, komen aan bod.”

Volledig scherm Wouke van Scherrenburg presenteert het Liemers Debat. © DG