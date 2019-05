Aanhangwagen belandt op vangrail na slingeren op A12 bij Duiven

Wat voor een burgemees­ter heeft Duiven nodig?

29 mei DUIVEN - Wat voor een burgemeester heeft de gemeente Duiven nodig? Omdat Rik de Lange in december na zes jaar afscheid neemt als burgemeester van Duiven, gaat de gemeenteraad op zoek naar een opvolger voor hem. Inwoners mogen meepraten over wat er in de profielschets komt te staan. Daarvoor komt in juni een enquête op de website van Duiven te staan.