Aannemer van A15 mag grondwaterstand in de Liemers niet verlagen

Kinderen van dorpsscho­len presteren het beste in de Liemers

18 februari ANGERLO - De basisscholen in de kleine dorpen halen de beste eindtoetsscores in de Liemers. De Bernadetteschool uit Loo staat met een 8,3 op nummer een. Gevolgd door De Trompetter in Angerlo, 't Scathe in Pannerden en de Montessorischool in Westervoort met een 7,8. De meeste scholen in de Liemers halen een eindscore tussen de 6,0 en 7,0.