Aantal mensen met uitkering in de Liemers daalt, alleen Duiven noteert stijging

Dit blijkt uit cijfers die uitkeringsinstantie UWV heeft gepubliceerd. Zevenaar kende in absolute zin de sterkste daling: in mei kregen hier nog 460 mensen een WW-uitkering, in juni was dit aantal gedaald naar 431. Ook Westervoort (-15), Doesburg (-8) en Montferland (-6) noteerden een daling.



Duiven is dus de enige gemeente met een stijging, maar over het algemeen wijkt het WW-percentage (het aantal mensen met een uitkering ten opzichte van het totaal aantal inwoners) niet af van omliggende gemeenten: in Duiven ligt dat op 1,7 procent, de andere gemeenten noteren ongeveer hetzelfde percentage.