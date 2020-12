Abrupt einde aan kerstshow Duiven: ‘We gaan afbreken’

OPROEP Wie wil als allereer­ste naar de grootste kerstshow van de regio?

21 september DUIVEN - Ben je ook al aan het aftellen voor de start van de kersthow van Intratuin in Duiven? De echte fans weten dat de radiozenders nog geen ‘Driving home for christmas’ hoeven te draaien om in de Intratuin in kerstsferen rond te kunnen lopen. Op 10 oktober is het zover, maar dé kerstfanaat kan samen met De Gelderlander nog eerder terecht.