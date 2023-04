Afval uit het buitenland verbranden gebeurt hier al jaren: beter voor het klimaat, zegt ook Vollenbroek

Vanaf deze maand rijdt er wekelijks een trein met 900 ton huishoudelijk afval vanuit Rome naar de verbrandingsovens van de AEB in Amsterdam . Afval dat anders gestort zou worden op vuilnisbelten rond Rome wordt nu gebruikt als grondstof voor energieproductie voor bedrijven en huishoudens in Amsterdam.

Niets nieuws in de afvalbranche, zegt Robert Hageman, verantwoordelijk voor de afvalverbrandingsinstallatie AVR in Duiven. ,,Menig land heeft niet de capaciteit om afval te verbranden. In Duiven heeft de installatie dat wel. Als het afval niet verbrand wordt in Nederland, wordt het gestort en dat is nog schadelijker voor het milieu.”