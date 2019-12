Als sardientjes in een blik in de trein naar Arnhem, maar alles beter dan de file

'Je moet staan en het is zo vol dat mensen je altijd aanraken'', zegt studente Franka Vukovic (20). ,,Als sardientjes in een blik.’’



Een drukke trein en moeten staan, is één ding, maar de stoptrein Winterswijk-Arnhem is bij aankomst in Duiven soms zo vol dat er niemand meer in kan. ,,Ik heb hem weleens moeten laten gaan omdat ik er niet bij paste'', zegt Vukovic. ,,Het komt voor dat hij om die reden niet eens in Duiven stopt.”