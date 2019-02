Amper boetes voor baasje met loslopende hond

Zo zijn in Duiven vorig jaar vijf boetes gegeven, in 2017 was dat er één. In Zevenaar waren het er dat jaar vier, terwijl er vorig jaar zes boetes werden geschreven. En in Doesburg zijn de afgelopen twee jaar helemaal geen mensen bekeurd die hun viervoeter lieten loslopen. ,,Wel zijn veel baasjes aangesproken en gewaarschuwd. Maar hier is geen registratie van’’, zegt een woordvoerder van de gemeente Doesburg.