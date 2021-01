Arnhemse fietsendieven gezamenlijk goed voor meer dan 300 strafbare feiten

Scheuren in woningen en slechte oogst door droogte; stuw moet deel problemen in Duivense Broek oplossen

4 januari DUIVEN / GIESBEEK - De aanhoudende droogte in de afgelopen jaren heeft voor veel problemen gezorgd in het Duivense Broek. Om die problemen in de toekomst te tackelen, heeft het waterschap Rijn en IJssel besloten om een zogenoemde droogtestuw aan te leggen in de Duivense wetering.