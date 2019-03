Auto botst met voorbijvliegende drone op A12 bij Duiven

Na een korte hik weer daling van aantal WW-uitkerin­gen in de Liemers

25 maart DUIVEN/ZEVENAAR - Het aantal WW-uitkeringen in de Liemers is in de maand februari weer in een dalende lijn terecht gekomen. Per 1 maart ontvangen 2.105 inwoners een WW-uitkering. Dat is net zoveel als begin dit jaar, maar het zijn er tientallen minder dan een maand geleden.