Auto verwoest door brand in schuur in Groessen

In paarse overall speuren naar nesten van de jeukrups: 150 nesten in elf bomen

20 juli DUIVEN - Mannen in paarse overalls speurden vrijdag in Duiven naar nesten van de eikenprocessierups. De Nationale Bomenbank is ingeschakeld in de strijd tegen de jeukrups in Duiven en Westervoort. De lager gelegen nesten zijn een paar weken geleden al verwijderd.