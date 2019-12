Automobilist ramt stellingkast op A12

Bijna alle verdachten laptoproof Duiven zijn vrij

29 november ZUTPHEN - De vijf verdachten die zijn opgepakt voor de roof van ruim tweeduizend laptops bij een logistiek bedrijf in Duiven, zijn op eentje na op vrije voeten in afwachting van hun rechtszaak. Dat bleek vrijdag voor de rechtbank in Zutphen, waar de vijfde verdachte uit Eersel (23) tevergeefs ook om vrijlating vroeg. Een dag eerder was de vierde verdachte vrijgelaten: een 42-jarige man uit Eindhoven.